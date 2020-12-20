В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию

Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписаны:

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции"

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции"

Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!