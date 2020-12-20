В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписаны:
Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции"
Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции"
Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала".
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