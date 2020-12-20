В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию

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Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов.

Фото : zakon.kz.20 декабря 2020, 08:11

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписаны:

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции"

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции"

Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала".


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