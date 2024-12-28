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Право

Запрет на условно-досрочное освобождение для коррупционеров признали конституционным в Казахстане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 11:18 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд РК подтвердил законность ограничения применения условно-досрочного освобождения к осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Конституционном суде рассмотрели обращения граждан о проверке на соответствие Конституции ч.2 статьи 2 Уголовно-исполнительного кодекса.

"Поводом для обращения в Конституционный суд послужил отказ судов в условно-досрочном освобождении от уголовного наказания. Суды мотивировали свое решение п.3 ч.8 статьи 72 УК РК об ограничении применения УДО к осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление и ч.2 статьи 2 УИК РК", – пояснили в суде.

По мнению граждан, оспариваемая норма УИК противоречит Конституции, поскольку ухудшает их положение, несмотря на то, что деяния были совершены до введения ограничения применения УДО за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление.

"По результатам проверки указанной нормы Кодекса Конституционный Суд пришел к выводу о конституционности оспариваемой нормы", – подчеркнули в Конституционном суде.

Ранее Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 16 мая 2024 года № 44-НП указал, что вопросы применения или неприменения УДО от отбывания наказания разрешаются в соответствии с уголовным законом, действующим на момент применения УДО с учетом правил обратной силы, установленной в самом уголовном законе (на основании которого был вынесен приговор о признании виновным и наказании).

Вместе с тем Конституционный суд в целях обеспечения единообразия судебной практики рекомендовал Верховному суду дать дополнительные разъяснения по вопросам применения УДО к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, с учетом изложенных в принятом нормативном постановлении правовых позиций.

Ранее Конституционный суд высказал свою позицию о праве суда снижать размер алиментов в связи с изменениями в материальном или семейном положении одной из сторон.

Андрей Дюсупов
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