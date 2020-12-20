Участок улицы в Алматы сделали односторонним

На перекрестке улиц Богенбай батыра - Масанчи ведется строительство светофорного объекта.

Движение по улице Масанчи от Богенбай батыра до Карасай батыра будет односторонним в южном направлении, передает zakon.kz.

По информации Управления городской мобильности города новая схема дорожного движения вводится с 21 декабря.

Во избежание нарушений правил дорожного движения рекомендуется соблюдать требования знаков и заранее корректировать маршрут движения водителям. В целях безопасности участников дорожного движения на перекрестке улиц Богенбай батыра - Масанчи ведется строительство светофорного объекта. Срок завершения строительства 31 декабря 2020 года, - говорится в сообщении управления в Facebook.

Работы ведутся в рамках развития велоинфраструктуры города.

На сегодня в городе имеется 89 км велополос.

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