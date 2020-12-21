Женщина сломала позвоночник, прокатившись на горке в Карагандинской области

Женщина лежит в больнице.

В Карагандинской области женщина прокатилась на горке и сломала позвоночник, передает zakon.kz.

В Сети распространяется видео с женщиной, которая каталась на горке и неудачно упала. Инцидент произошел в поселке Жанаарка.

Женщина лежит в больнице, состояние средней степени тяжести, ушиб грудной клетки, перелом позвоночника, получает всю необходимую медицинскую помощь, - сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

В акимате поселка рассказали, что горка была сделана местным жителем.

Данная снежная горка была сделана без ведома акимата поселка Жанаарка за личные средства гражданина Д. Рахметуллина по многочисленным просьбам жителей поселка. Письменного разрешения со стороны акимата поселка на возведение горки не выдавалось. После инцидента с гражданином Д. Рахметуллиным проведена беседа по соблюдению техники безопасности.

Горка приведена в техническое состояние в соответствии стандарту СТ РК 2989-2017, - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aqparat alany (@atasu_live)

19 декабря в больнице Алматинской области скончалась 10-летняя девочка. Ребенок получил травму, скатываясь со снежной горки.

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