В Алматы женщина выпала из автобуса и сломала позвоночник – видео инцидента

Алматинка утверждает, что попала в больницу с переломом позвоночника после поездки в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в Threads. Как рассказала на видео потерпевшая Айнур, она ехала в сторону "барахолки", и водитель автобуса 104-го маршрута, по ее словам, не дождавшись выхода всех пассажиров, закрыл двери и поехал. В этот момент она выпала из автобуса, сломав позвоночник.

В описании к видео говорится, что это произошло 21 декабря в 13:55 на остановке около ТД "Адем".

"Сам водитель не принес свои извинения. Никто к ней не приходил и заявление не принимал..." – говорится в публикации.

В ТОО "Олжас ЛТД", обслуживающем маршрут автобуса 104, дали свой комментарий по поводу происшествия.

"21 декабря 2025 года ориентировочно в 13:55 часов на остановочном комплексе "Адем-І" по улице Северное кольцо, в южном направлении, автобус маршрута №104 производил высадку и посадку пассажиров. Согласно записи видеофиксации внутри салона, автобус остановился на остановке, открыл дверь, произвел высадку пассажиров и стал закрывать двери. В это время пассажирка, которая, видимо, "проспала" свою остановку, бросилась на выход и, удерживая руками дверь автобуса, вышла на улицу. В связи с этим она упала на землю. Водитель автобуса вместе с пассажирами вызвали скорую помощь, однако в связи с долгим ожиданием отменили вызов скорой, и на частном легковом автомобиле водитель сам отвез пострадавшую: поехал в городскую больницу №7 "Калкаман", оплатил стоимость рентген-снимка, также передал на обследование сумму 50 тысяч тенге. В случае официального обращения пострадавшей в адрес ТОО "Олжас ЛТД" будут приняты меры по возмещению вреда, причиненного здоровью пассажира, посредством процедуры страховки ответственности перевозчика (то есть автобусного парка ТОО "Олжас ЛТД") перед пассажирами, согласно действующему законодательству РК", – говорится в пояснении.

Также в ТОО предоставили видео инцидента.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы тоже прокомментировали инцидент.

"По факту дорожно-транспортного происшествия Управлением полиции Жетысуского района города Алматы проводится расследование. В настоящее время по делу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе действия водителя общественного транспорта и пассажира", – говорится в комментарии.

