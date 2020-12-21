Задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать женщину в подъезде Шымкента
Еще он украл у нее восемь тысяч.
Фото : polisia.kz21 декабря 2020, 11:13
В Шымкенте задержан подозреваемый в попытке изнасилования женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города, сообщает zakon.kz.
Об этом стало известно на брифинге МВД.
Сотрудниками полиции был предпринят ряд мер по установлению личности нападавшего и его задержанию. В результате 20 декабря он был задержан. Им оказался местный житель 1985 года рождения. В ходе проведения следственных действий было установлено, что помимо того? подозреваемый похитил из кармана куртки потерпевшей деньги в сумме около 8000 тенге. После предъявления обвинения он дал признательные показания, - уточнил официальный представитель ведомства.
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В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания ДП Шымкента, а по фактам проводится досудебное расследование.
Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет. По результатам назначенных экспертиз и следственных мероприятий будет принято процессуальное решение, - отметил Нурдильда Ораз.
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