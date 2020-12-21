Кого в Казахстане будут прививать российской вакциной от Covid-19

В первую очередь на добровольной основе будут привиты медработники, педагоги.

Кого будут прививать российской вакциной от коронавируса, рассказал премьер-министр Аскар Мамин, передает zakon.kz.

В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, - сказал Мамин.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали производить российскую вакцину от коронавируса. Массовая вакцинация "Спутник V" начнется в феврале 2021 года.

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