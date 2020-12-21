Казахстанцы за экологические нарушения будут платить большие штрафы

Парламент принял новый Экологический кодекс

Депутаты Сената на пленарном заседании приняли в двух чтениях Экологический кодекс, передает корреспондент zakon.kz.

В новом кодексе предусмотрены меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, а также ужесточение ответственности за причиненный ущерб.

Государство должно создать такие условия, чтобы природопользователям было выгоднее принимать меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, а не выплачивать экологические штрафы. В случае возникновения экологического ущерба природопользователь будет обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния», - сказал на пленарном заседании Сената министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий. Также предлагается обязательность получения разрешений для вновь вводимых предприятий.

С внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая экологическая ситуация в стране. На первом этапе запланирован перевод на наилучшие доступные технологии 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которые приходится 80% загрязнения, - добавил министр.

Также в проекте кодекса предусмотрено требование о прохождении ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) в отношении крупных предприятий. Так, обязательной оценке будут подлежать объекты первой категории, объекты второй категории будут проходить через скрининг.

В целях учета объектов третьей категории будут приниматься декларации - это склады, мебельные цеха, бетонорастворные узлы и прочие объекты, деятельность которых носит локальный и незначительный характер загрязнения окружающей среды. Объекты четвертой категории полностью будут освобождены от регулирования - это автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности для собственных нужд.

В действующем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. Это привело к тому, что лишь порядка 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды. В этой связи в проекте закона предусмотрено, что местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. В целях решения вопросов отходов производства и потребления терминология и положения в области обращения с отходами приведены в соответствии с международными требованиями, - пояснил глава Минэкологии.

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