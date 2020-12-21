Полицейский сделал селфи с подозреваемым в попытке изнасилования пенсионерки

20 декабря подозреваемого задержали.

В социальных сетях обсуждают селфи полицейского с подозреваемым в попытке изнасилования пенсионерки в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

"Давай селфи сделаем. Не хочу", - пишет один из комментаторов.

"С лева еще позирует мило", - написал другой.

"Где маска еще штраф надо приписать а где дистанция? Шучу", - еще один комментарий.

17 декабря в Шымкенте мужчина напал на пожилую женщину. Он оглушил ее ударами и попытался изнасиловать, но что-то его спугнуло. 20 декабря подозреваемый был задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания ДП Шымкента, проводится досудебное расследование.

Редакция zakon.kz обратилась в ДП Шымкента за комментарием.

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