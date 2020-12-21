Как оборудовать места для курения - требования

В местах для курения не допускается потребление напитков и еды.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 10 декабря 2020 года утвердил требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, передает zakon.kz.

Требования утверждены согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Так, места, выделенные специально для курения, размещают в отдельных помещениях, оборудованных дверью или другим устройством, препятствующим проникновению дыма и запаха в смежные помещения.

При этом места для курения допускается размещать в виде кабинок.

С внешней стороны мест для курения на видных местах размещается надпись или знак "Место для потребления табачных изделий".

Как отмечается, в таких местах не допускается потребление напитков и еды.

Места для потребления табачных изделий оборудуются:

- в закрытом помещении приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции;

- пепельницами или специальными урнами для сбора окурков и огнетушителями (объемом не менее 5 кг). Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек;

- допускается размещать в помещении средства, позволяющие избавиться от табачного дыма и запаха.

Согласно требованиям, в местах для курения должна проводиться ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Урны и пепельницы необходимо ежедневно по мере наполнения освобождать от окурков и мусора, ежедневно мыть с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кроме того, места для курения должны быть изолированы от санитарно-бытовых помещений, дабы исключить контакта некурящих с выделяемым дымом и запахом.

Также указывается, что в местах для курения на видных местах размещается информация о вреде потребления табачных изделий, о запрете потребления напитков, еды, табака для кальяна и кальянной смеси в виде надписей или пиктограмм, предоставляется информационный материал о вреде потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 декабря).

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