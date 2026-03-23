Главу МВД Кыргызстана оштрафовали за курение в общественном месте

В Кыргызстане оштрафовали министра внутренних дел Улана Ниязбекова за курение в общественном месте, сообщает Zakon.kz.

Поводом стало видео, распространившееся в социальных сетях.

Как сообщили в МВД КР, после публикации ролика в отношении главы ведомства составлен протокол и наложен штраф.

В кыргызстанском МВД подчеркнули, что закон един для всех, независимо от должности и статуса.

Отмечается, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для обсуждения соблюдения законодательства самими представителями власти.

