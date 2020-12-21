Сальмонеллу обнаружили в курином мясе из России
Опасный товар на сумму свыше 600 тысяч тенге уничтожат.
Фото : 24.kz21 декабря 2020, 14:25
В Кызылорде изымают из продажи зараженное сальмонеллой куриное мясо, передает zakon.kz.
Патогенные микроорганизмы нашли в полуфабрикатых голени и грудки цыплят-бройлеров российского производства, сообщает "Хабар 24".
Опасный товар на сумму свыше 600 тысяч тенге, по словам специалистов, уничтожат.
К слову, с начала года сотрудники управления санитарно-эпидемиологического контроля провели около двух тысяч экспертиз пищевой продукции.
В 6% из них выявлены несоответствия по микробиологическим данным и показателям безопасности.
При этом большая часть нарушений, говорят эксперты, приходится на мясную продукцию, безалкогольные напитки и кондитерские изделия.
По выявленным нарушениям выданы предписания 32 торговым объектам области, которым нужно устранить все недочеты. Кроме того, хочу напомнить потребителям, что узнать информацию о продуктах, в которых выявлены несоответствия, можно на сайте реестра несоответствующих товаров, - сказала пресс-секретарь областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айман Жанахаева.
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