Вместо арыков и помоек. В Казахстане появился бэби-бокс

Проект планируется тиражировать и в других регионах страны.

Сегодня в Енбекшиказахской межрайонной больнице открылся бэби-бокс - пункт приема новорожденных детей, от которых отказались матери, передает zakon.kz.

Случаи обнаружения малышей в арыках, мусорных контейнерах и туалетах будоражили все казахстанское общество. В связи с этим инициативная группа предложила воплотить в жизнь проект "Үміт бесігі" - "Колыбель Надежды".

По словам директора больницы Жамили Абиловой, бэби-бокс позволяет любой женщине оставить ребенка внутри в безопасных условиях. Кроме этого сохраняется анонимность женщины - по периметру не установлены камеры видеонаблюдения.

Как только она его оставит, мы сразу можем оказать медицинскую помощь ребенку. Это крайне важно, даже в таких обстоятельствах, чтобы ребенок не погиб. У матери в течение трех месяцев есть возможность одуматься и вернуться за малышом, - сказала Абилова.

По ее словам, в день в родильном отделении появляются на свет от 15 до 20 детей. За 2020 год родились 2600 детей, и бывают случаи, когда мать отказывается от малыша.

В этом году меньше случаев. Бывают до пяти-шести в год. В этом году был тяжелый случай, когда мама родила ребенка дома, оставила его в пакете и повесила на ручку магазина. Ребенок выжил, сейчас он здоров и передан в дом малютки. С ним все благополучно на сегодняшний день, - отметила она.

Директор больницы подчеркнула, что на сегодняшний день такие центры нужны по всей стране.

Блогер Нуркен Халыкберген опубликовал в Facebook видео перед открытием бэби-бокса. По его мнению, открытие пункта - одна из самых лучших новостей за этот год.

В последнее время мы видим новости, как молодые девушки оставляют детей в силу различных причин и жизненных обстоятельств. Мамы могут безопасно оставить своего ребенка в бэби-боксе. Он отапливаемый, внутри есть камера, сигнализация. Поступление ребенка фиксируется. Сразу же после того, как он окажется в боксе подается сигнал, охрана больницы подходит к боксу, ребенок изымается и передается врачам для ухода и присмотра. Очень важно, что ребенок окажется в безопасности, о нем позаботятся. Если мама одумается, захочет вернуть ребенка, у нее будет возможность обратиться, через ДНК анализ у нее будет возможность ребенка забрать. Это будет не так просто, но возможность сохраняется, - рассказал Халыкберген.

По его словам, проект планируется тиражировать и в других регионах страны. Он также отметил, что отношение к бэби-боксам неоднозначное. Существует мнение, что открытие таких пунктов приведет к массовому отказу матерей от своих детей.

К слову, еще в 2016 году Министерство здравоохранения отказалось от идеи с бэби-боксами. Тогда в ведомстве подчеркнули, что "лучшим лекарством от сиротства является профилактика". Необходимо не подсказывать, "как бросать", или точнее, где оставлять малышей, а, напротив, делать все возможное, чтобы этого не произошло.

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