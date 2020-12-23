Цифровая прививка против коррупции

IT-технологии могут показать, с кем "можно иметь дело".

Лидер разработки IT-решений в Казахстане создал информационную систему противодействия коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства и лучшей международной практики. С помощью решения компании Prime Source любая коммерческая, квазигосударственная или государственная организация может экономно внедрить антикоррупционные практики и оценить уровень зрелости антикоррупционному законодательству, передает zakon.kz.

Казахстан принял Антикоррупционную стратегию на 2015-2025 годы, которая ориентирована на сокращение уровня коррупции в таких сферах как государственная служба, квазигосударственный сектор, частный сектор, судебные и правоохранительные органы. В октябре 2020 года были подписаны изменения в закон о противодействии коррупции. В частности, законом было предусмотрено создание комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора.

Компания Prime Source - лидер в разработке IT-решений в Казахстане. Платформу Prime Source AML, предназначенную для противодействия отмыванию денег, эффективно используют не только крупнейшие БВУ страны, но и зарубежные банки.

Учитывая наш уникальный опыт в разработке сложных информационных платформ и наше понимание о том, что одним из приоритетных направлений антикоррупционной стратегии является вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, мы разработали платформу "Антикоррупционный комплаенс". Наша платформа позволяет экономично внедрять передовые антикоррупционные практики в любой организации. Ее легко адаптировать как под сложные комплаенс-политики крупных холдингов так и под базовые требования небольших организаций. И все это не снижая эффективности противодействия коррупции, - сказал Эльдар Мухаметов, product manager компании Prime Source.

На примере таких платформ как eGov или "Сергек" все понимают, что обеспечить скорость и прозрачность процессов, снизить их стоимость и эффективно внедрить антикоррупционные практики возможно только с использованием цифровых технологий.

Члены команды, которая работает над данным продуктом, имеют большой опыт как в разработке больших информационных систем, так и в антикоррупционном комплаенсе, полученный в крупных международных холдингах и аудиторских организациях, - рассказал он.

Как работает платформа "Антикоррупционный комплаенс"?

Система позволяет компаниям и госорганам получить исчерпывающий перечень рекомендаций, направленных на эффективную реализацию и внедрение механизмов предупреждения и противодействия коррупции, основанных на законодательстве Казахстана и передовом международном опыте.

При внедрении системы вы проходите ряд процедур. Загружаете документы, проходите обучение, отвечаете на вопросы анкеты. Разработанная программа противодействия коррупции определяют требования к процедуре устранения конфликта интересов, соблюдения этических стандартов, обучения работников, установления сбалансированной системы управления рисками, добросовестной конкуренции, внедрения антикоррупционных стандартов в отношениях с партнерами, клиентами, государственными органами и должностными лицами, регулирования спонсорства и пожертвований, а также ликвидации любых возможных условий для коррупционных проявлений.

Из ваших действий система понимает, насколько реализованы требования антикоррупционной политики, и присваивает соответствующий комплаенс-рейтинг организации. Также система "подсвечивает" моменты, над которыми нужно поработать, и предоставляет подробные рекомендации, - пояснил спикер.

Высокий комплаенс-рейтинг означает, что компания внедрила все необходимые требования применимого законодательства и с ней "можно иметь дело".

Мы видим необходимость в таком инструменте для всего рынка. Мы уверены, что только цифровизация позволит экономно и эффективно внедрить антикоррупционные практики во всех типах организаций, в том числе государственных и квазигосударственных. Наша цель - масштабное внедрение политики комплаенс-контроля и развитие комплаенс-культуры в казахстанских организациях, которые повысят конкурентноспособность не только бизнеса, но и страны, - подчеркнул Эльдар Мухаметов.

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