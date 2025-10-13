"Цифровой купол" над Астаной: где еще появятся камеры видеонаблюдения

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах ведомства 13 октября 2025 года рассказал, как цифровые технологии могут помочь бороться с преступностью в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что установление камер и цифровой купол над Астаной – это часть вопроса, которая относится к большой программе "Безопасный город".

"Здесь очень важно сказать, что мы будем применять шире установку камер… Эту работу мы будем продолжать. Конкретно у нас есть примеры – там, где вы сказали, и в ближайшее время – это двухмесячная программа, камеры будем устанавливать в парках – это Центральный парк, Парк первого президента", – добавил он.

На крышах каких жилых комплексов еще появятся высокоточные камеры, в МВД пообещали рассказать позже.

26 июня 2025 года начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго сообщил, что в рамках создания "цифрового" купола в Астане на высотных зданиях установили пять сверхмощных видеокамер – две камеры установлены в комплексе "Абу-Даби" и по одной на Казтелерадио, ЖК "Престиж" и ЖК "Томирис".