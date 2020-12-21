Ратифицировано соглашение о займе у двух банков более 1,5 млрд евро на борьбу с СOVID-19

Займы будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2021 года.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития", "О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В соответствии с Указами Президента РК от 13 августа 2020 года были подписаны Соглашения о займах между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития на сумму 908 млн 596 тыс. евро, и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций на сумму 661 млн 800 тыс. евро.

Средства займов позволят поддержать меры Правительства Республики Казахстан по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики.

Заем АБР по отношению к срокам погашения поделен на две части. Часть займа АБР в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 10 лет, включая 3-летний льготный период.

Остальная часть займа АБР в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 5 лет, включая 3-летний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор+0,50%. Заем АБИИ предоставляется со сроком погашения 10 лет, включая 3-летний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор+0,50%.

Предусматривается, что обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашениях.

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