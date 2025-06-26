#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
518.5
601.62
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
518.5
601.62
6.61
Экономика и бизнес

Сенат ратифицировал соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 10:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 26 июня 2025 года ратифицировали соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что соглашение о займе между Казахстаном и банком подписано в Астане 12 декабря 2024 года.

"Целью соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения, что создаст основу для инклюзивного экономического роста", – говорится в заключении.

Основными задачами соглашения являются:

  • сокращение цифрового неравенства между городом и селом за счет подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету;
  • создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса, электронных сервисов, дистанционных услуг, а также приток инвестиций;
  • развитие телекоммуникационной инфраструктуры через внедрение устойчивой модели государственного и частного партнерства.

Также отмечено, что соглашение придаст значительный стимул для технологического развития, будет способствовать активизации социально-экономических процессов в регионах, а также достижению целей устойчивого развития.

"Ратификация соглашения создаст правовую основу для привлечения финансирования и реализации проекта по развитию цифровой инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета", – сообщается в документе.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Как владельцы частных домов в Казахстане могут зарабатывать на солнечных батареях
Экономика и бизнес
17:41, 25 июня 2025
Как владельцы частных домов в Казахстане могут зарабатывать на солнечных батареях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: