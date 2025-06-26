Сенат ратифицировал соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития

Депутаты Сената 26 июня 2025 года ратифицировали соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что соглашение о займе между Казахстаном и банком подписано в Астане 12 декабря 2024 года.

"Целью соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения, что создаст основу для инклюзивного экономического роста", – говорится в заключении.

Основными задачами соглашения являются:

сокращение цифрового неравенства между городом и селом за счет подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету;

создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса, электронных сервисов, дистанционных услуг, а также приток инвестиций;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры через внедрение устойчивой модели государственного и частного партнерства.

Также отмечено, что соглашение придаст значительный стимул для технологического развития, будет способствовать активизации социально-экономических процессов в регионах, а также достижению целей устойчивого развития.

"Ратификация соглашения создаст правовую основу для привлечения финансирования и реализации проекта по развитию цифровой инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета", – сообщается в документе.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.