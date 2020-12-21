Казахстанцы могут наблюдать "великое соединение" Юпитера и Сатурна

Сейчас Юпитер и Сатурн находятся примерно на таком же расстоянии друг от друга, какое занимает Луна на ночном небе.

Прямо сейчас все жители Земли могут наблюдать сближение Сатурна и Юпитера — невооруженным глазом планеты воспринимаются как двойная звезда. Хотя планеты визуально сближаются каждые 20 лет, настолько близкими они в прошлый раз выглядели почти 800 лет назад, сообщает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщила профессор "Сколтеха" Татьяна Подладчикова.

Понаблюдать это удивительное астрономическое явление смогут все жители Земли после захода Солнца невооруженным глазом. Главное, чтобы была ясная и безоблачная погода, и чем темнее будет небо, тем лучше будет видно. Поскольку планеты будут находиться очень низко над линией горизонта в юго-западной части неба, лучше взобраться на холм в месте, где горизонт свободен от высоких застроек и деревьев, — отметила профессор.

Для наблюдателя на небе эти планеты могут восприниматься как двойная яркая звезда. Через бинокль можно увидеть яркие планеты-гиганты, а также самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европа. Через телескоп можно также увидеть спутники планет и кольца Сатурна.

Планеты разделяет всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут.

Для поисков той точки, где находятся Сатурн и Юпитер, ученые рекомендуют найти в созвездии Козерога две необычных звезды, Дабих и Альгеди, расположенные рядом на небосводе и состоящие из двух и трех светил. Планеты-гиганты находятся чуть ниже и правее их и гораздо ярче, чем эти звезды, что позволит легко локализовать их.

Процесс сближения планет, по словам Подладчиковой, уже начался - сейчас Юпитер и Сатурн находятся примерно на таком же расстоянии друг от друга, какое занимает Луна на ночном небе. В таком состоянии планеты пробудут около пяти дней, что позволит любителям астрономии увидеть соединение даже в том случае, если в понедельник этому помешает плохая погода.

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