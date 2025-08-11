#АЭС в Казахстане
Советы

В ночь на 12 августа Венера и Юпитер сблизятся на глазах у землян

ночное небо, редкое явление, планеты, звезды, сближение, ночь 12 августа, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 13:43 Фото: pexels
В ночь на 12 августа 2025 года можно будет наблюдать редкое сближение Венеры и Юпитера на небе. Они будут находиться на минимальном расстоянии друг от друга, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) уточнили, что в ночь на понедельник наблюдатели могли видеть, как эти планеты приблизились друг к другу на расстояние менее 2 градусов (примерно как четыре размера Луны).

Фото: xras.ru

Кульминация этого астрономического события наступит в ночь с 11 на 12 августа, когда обе планеты сойдутся на минимальное расстояние – всего в 1 градус друг от друга.

Для определения точного времени восхода и местоположения планет специалисты рекомендуют использовать приложение Stellarium.

Ранее сообщалось, что комплексный и взрывной (очень быстрый) выброс плазмы произошел на Солнце. Он затронул сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
