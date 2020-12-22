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Шесть населенных пунктов закрыли на карантин на севере Казахстана

В области на карантин закрыли шесть населенных пунктов в двух районах.

Фото : pkzsk22 декабря 2020, 07:57

В СКО специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля ввели карантин в 6 населенных пунктах в двух районах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По информации государственного санитарного врача региона Армана Кушбасова, в Есильском районе закрыли четыре села: Явленку, Ясновку, Николаевку, Петровку.

В районе имени Жумабаева карантин введен в Булаево и в селе Таманское.

Из-за стабилизации эпидемиологической обстановки и снижения количества заболевших коронавирусом карантин сняли в селе Кишкенеколь, Акбулак Уалихановского района, селе Бесколь Кызылжарского района, Успенке района им. Жумабаева, Тайынше и Петропавловске.


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