Шесть населенных пунктов закрыли на карантин на севере Казахстана
В области на карантин закрыли шесть населенных пунктов в двух районах.
Фото : pkzsk22 декабря 2020, 07:57
В СКО специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля ввели карантин в 6 населенных пунктах в двух районах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
По информации государственного санитарного врача региона Армана Кушбасова, в Есильском районе закрыли четыре села: Явленку, Ясновку, Николаевку, Петровку.
В районе имени Жумабаева карантин введен в Булаево и в селе Таманское.
Из-за стабилизации эпидемиологической обстановки и снижения количества заболевших коронавирусом карантин сняли в селе Кишкенеколь, Акбулак Уалихановского района, селе Бесколь Кызылжарского района, Успенке района им. Жумабаева, Тайынше и Петропавловске.
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