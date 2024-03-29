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Пограничный пункт пропуска закрыли в Костанайской области из-за паводков

Пункт пропуска закрыли в Костанайской области из-за паводков , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:53 Фото: КНБ РК
Автомобильный пункт пропуска "Желкуар" в Костанайской области временно закрыли из-за паводков, сообщает Zakon.kz.

Водителям транспортных средств и гражданам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендовали скорректировать свои маршруты с учетом складывающейся ситуации.

"Пограничная служба КНБ информирует, что в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Казахстана на автомобильном пункте пропуска "Желкуар", – говорится в сообщении КНБ.

29 марта в трех регионах Казахстана объявили режим ЧС из-за паводков: в Кокшетау, Аксуатском районе Абайской области, в одном из районов Актюбинской области, где под угрозой подтопления пять сел – Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай.

Ранее глава правительства Олжас Бектенов заявил, что после устранения последствий масштабных паводков, которые накрыли почти всю страну, будет проведена проверка отдельных должностных лиц.

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