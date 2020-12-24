Начался прием документов в "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Прием документов будет проходить до 23 января.

Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" с целью формирования ученического контингента на 2021-2022 учебный год объявляет конкурс по присуждению образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Өркен" для обучения учащихся в 7 классах Назарбаев Интеллектуальных школ физико-математического направления в городах Актобе, Алматы, Кокшетау, Костанай, Нур-Султан, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Шымкент и химико-биологического направления в городах Актау, Алматы, Атырау, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Назарбаев Интеллектуальной школе города Нур-Султан.

Прием документов претендентов проводится со 2 декабря 2020 года по 23 января 2021 года по следующим адресам:

1) г. Нур-Султан (школа физико-математического направления), ул. Хусейн бен Талал, здание 21 (за Назарбаев Университетом), тел. 8 (7172) 55-98-03

2) г. Нур-Султан школа IB ул. Хусейн бен Талал, здание 19 (за Назарбаев Университетом), тел. 8 (7172) 55-80-33

3) г. Алматы (школа физико-математического направления), мкр-н. Горный Гигант, ул. Жамакаева 145, уг. ул. Нурлыбаева, тел. 8 (727) 331-01-00, 331-01-03

4) г. Алматы (школа химико-биологического направления), мкр-н. Калкаман - 2, ул. Елибаева 2, тел. 8 (727) 331-01-07, 331-01-10

5) г. Актау, 33-микрорайон, здание 16, тел. 8 (7292) 70-10-66, 70-10-61

6) г. Актобе, район Астана, ул. Мангилик Ел, строение 8, тел. 8 (7132) 70-47-80

7) г. Атырау, мкр. Нурсая, ул. 11, здание 22, тел. 8 (7122) 55-85-51, 55-85-54

8) г. Караганда, пр. Шахтеров 62, тел. 8 (7212) 55-88-80

9) г. Кокшетау, ул. Ж. Тлеулина 59, тел. 8 (7162) 25-31-52

10) г. Костанай, пр. Нурсултана Назарбаева 239, тел. 8 (7142) 99-97-46

11) г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс 6, тел. 8 (7242) 55-11-52

12) г. Павлодар, ул. Ткачева 16/2. тел. 8 (7182) 70-47-43, 70-47-44

13) г. Петропавловск, ул. И. Ибраева 22 А, тел. 8 (7152) 55-97-28, 55-97-22

14) г. Семей, мкр. Карагайлы 1, тел. 8 (7222) 63-22-81, 63-63-50

15) г. Талдыкорган, мкр. Каратал №47, тел. 8 (7282) 55-88-81

16) г. Тараз, массив Арай, ул. Домалак ана 266, тел. 8 (7262) 99-98-56

17) г. Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева 53, тел. 8 (7232) 56-08-43

18) г. Уральск, ул. Московская 16, тел. 8 (7112) 55-45-11

19) г. Шымкент (школа физико-математического направления), мкр. Акжайык, Элитный городок, здание 6, тел. 8 (7252) 29-44-88

20) г. Шымкент (школа химико-биологического направления), мкр. Нурсат, дом 1А, тел. 8 (7252) 77-55-33

Подробная информация – на сайте в разделе "Претендентам" и на сайтах Интеллектуальных школ.

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