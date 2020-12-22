"Моя дочь была психически здорова". Отец погибшей астанчанки обратился к президенту

Это подтверждает заключение врачебной комиссии, сказал он.

Отец астанчанки Сымбат Кулжагаровой, которую муж поместил в психбольницу, заявил, что его дочь была психически здорова, передает zakon.kz.

В соцсетях Борангали Кулжагаров обратился к Касым-Жомарту Токаеву, акимату Нур-Султана, Генеральную прокуратуру, Верховному суду и Министерству внутренних дел.

История моей дочери Сымбат, которая вызвала всеобщее переживание, сострадание и возмущение - закончилась трагично. Я полностью уверен в том, что моя дочка была психически здорова. Это подтверждает заключение врачебной комиссии от 21 октября 2020 года. В связи с этим прошу вас взять под контроль и обеспечить полное, всестороннее, справедливое и оперативное расследование по текущему уголовному делу, - сказал мужчина на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @symbat_stories

10 декабря стало известно, что Сымбат Кулжагарова совершила суицид. Ее тело обнаружили во дворе одного из жилых комплексов Нур-Султана. Полиция завела дело по статье "Доведение до суицида".

Ранее СМИ сообщали о жительнице столицы, которую в психбольницу поместил муж из-за нежелания разводиться с ней. Сообщалось, что через четыре года после семейной жизни девушка решилась подать на развод, но супруг не был согласен. Он угрожал психбольницей и лишением родительских прав. В результате девушку поместили в городской центр психического здоровья. После недели пребывания в центре она была жестоко избита - ей пришлось обратиться в больницу из-за множественных обширных гематом по всему телу.

После того, как стало известно о смерти астанчанки общественники написали петицию с требованием приравнять статьи "Побои" и "Нанесение легкого вреда здоровью" к уголовным преступлениям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!