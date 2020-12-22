Убийство девочки в отеле Алматы. Отцу дали 20 лет

Отбывать наказание он будет в колонии максимальной безопасности.

В Алматы вынесли приговор по делу британца Бараката Мохамеда, который обвинялся в убийстве своей полуторагодовалой дочери в отеле InterContinental, передает zakon.kz.

Баракат Мохамеда признать виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 99 УК РК, и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет. Баракату отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Начало срока исчислять с 24 октября 2019 года, - сказал судья Бахытхан Бакирбаев.

Утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле в Алматы отец избил свою полуторагодовалую дочь. Девочка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи, но там девочка скончалась. По подозрению в убийстве арестовали ее отца, гражданина Великобритании Бараката Мохамеда.

По версии следствия, причинами убийства девочки стали ссора между супругами, алкоголь и наркотики. Свидетели заявляли, что иностранец в день смерти ребенка был не в себе.

(У номера – ред.) были слышны звуки воды и крики гостя. Я не понимаю английский. Мы зашли в номер. Гость Мохамед Баракат находился в ванной комнате, сидел лицом в нашу сторону, в руке был душ. Когда мы зашли, он обратно начал кричать. Я услышал слово "child". Я попросил сказать билбою, что с ребенком все хорошо. Но я не знаю, сказал он или не сказал, - рассказал свидетель.

В суде подсудимый сказал, что сомневается в беспристрастности судьи и заявил ему отвод. Позже, в связи с тем, что ему отказали в удовлетворении отвода, он объявил голодовку.

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