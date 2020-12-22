Суд объяснил приговор британцу, которого осудили за убийство дочери

22 декабря вынесли приговор британцу.

Судья Бахытхан Бакирбаев разъяснил приговор британцу Баракату Мохамеду, которого признали виновным в убийстве своей полуторогодовалой дочери и приговорили к 20 годам тюрьмы, передает zakon.kz.

Судом установлено, что в октябре прошлого года в отеле города Алматы гражданин Великобритании Баракат Мохамед, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, после ссоры с супругой стал избивать свою полуторогодовалую дочь, от чего наступила ее смерть. Вина Бараката доказана показаниями свидетеля - горничной - о том, что она слышала звуки удара о стену, после которых замолк плач ребенка. Затем она видела, как потерпевшая зашла в номер и вынесла ребенка на руках без сознания. Более 10 свидетелей показали, что женщина с ребенком на руках прибежала на ресепшен и сообщила, что супруг убил ребенка, - сказал судья.

Он отметил, что версия защиты о причинении смерти по неосторожности опровергнута заключениями экспертизы. Кроме того, доказательств того, что Баракат страдал эпилепсией суду не были представлены.

На основании изложенного, суд посчитал вину Бараката доказанной и признал его виновным в убийстве малолетнего ребенка. В связи с чем суд назначил максимальный срок наказания – 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Кстати, санкция такой статьи предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет. После отбытия наказания осужденный будет выдворен за пределы Казахстана сроком на пять лет, - объяснил Бакирбаев.

22 декабря в Алматы вынесли приговор гражданину Великобритании Баракату Мохамеду, которого обвиняли в убийстве дочери в алматинском отеле.

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