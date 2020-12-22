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Найдена мама мальчика, который одиноко бродил по трассе

Ребенок сам ушел на дорогу.

Фото : Скриншот видео22 декабря 2020, 17:07

В Алматинской области нашли маму мальчика, который одинокого бродил по трассе, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, 44-летняя женщина недавно приехала из Узбекистана.

Женщина вместе с ребенком приехала в соседнее крестьянское хозяйство, при этом пятилетнего сына оставила в машине. Мальчик, не дождавшись маму, покинул машину и вышел на дорогу, пройдя некоторый путь, его увидел водитель, - отметили в ведомстве.

Сняв мальчика на видео, водитель выставил его в свою группу, после чего, в ближайших домах у дороги, нашел мать, которой и передал сына в целости и сохранности.

В настоящее время мальчик находится рядом с матерью. Ювенальной полицией решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности в соответствии со ст. 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", - добавили в полиции.

В свою очередь, мама поблагодарила мужчину, нашедшего ее сына.


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