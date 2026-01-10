Бродил один и плакал: потерявшегося 9-летнего мальчика вернули домой в Астане

Ребенок отстал от матери с сестрой и случайно сел не в тот автобус. К счастью, одинокого рыдающего мальчишку вовремя заметил полицейский, сообщает Zakon.kz.

Осознав ошибку, малыш вышел из транспорта на ближайшей остановке, но не знал, как вернуться к родным. Его заметил сотрудник полиции Гафиз Сугиралиев, который незамедлительно вмешался в ситуацию.

"Полицейский успокоил мальчика, установил с ним контакт и выяснил подробности. Благодаря его действиям удалось связаться с матерью и определить адрес проживания ребенка. В целях безопасности полицейский лично доставил мальчика домой и передал его матери. Женщина поблагодарила сотрудника полиции за оперативную помощь, отзывчивость и профессионализм. Этот случай еще раз подтверждает, что сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь", – отметили стражи порядка.

Они обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра в общественных местах и соблюдать меры безопасности.

