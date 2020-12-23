Жители петропавловских новостроек боятся сгореть заживо

Несколько раз загоралась крыша.

Сгореть заживо или отравиться угарным газом боятся жители микрорайона "Солнечный-2" в Петропавловске, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, новые дома строили по госпрограмме. Но печи там установлены с нарушениями, говорят люди. Из-за этого жилища периодически заполняются едким дымом. Несколько раз даже загорелась крыша.

Пенсионерка Вера Ефимова боится ложиться спать. В новом доме, где она живет с семьей небезопасно. Комнаты в любой момент могут наполниться едким дымом от угольной печи. В морозы ситуация еще хуже. Трубы водяного отопления просто разрываются. Женщина уверена, устройство для обогрева установлено с нарушениями.

Мы засыпали ведерочко угля и через пол часа у нас начала течь с потолка вся вода из расширителя вытекла. Все что потолок был, все это вывалилось. Начался треск эти трубы все полетели, - заявила жительница дома Вера Кузнецова.

Такая проблема у владельцев еще 72-х частных домов в микрорайоне Солнечный-2. Жилье построено всего три года назад по программе "Нурлы жер". Покупали его люди в ипотеку. С угольными печами проблемы начались практически сразу. Из-за неправильной установки, здесь уже было несколько пожаров, говорят горожане. То, что в ЧП виноваты именно печи, подтверждают и ЧСники.

Предположительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Все строительные нормы при строительстве оговариваются в проекте. С 1 января 2015 года мы исключены из государственной комиссии по приемке в эксплуатацию строений, - заявил глава управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО.

Местные чиновники проблему не признают. Говорят, печи в домах установлены по всем требованиям. В акимате полагают, что сами жильцы нарушают правила использования.

Были заменены печи, которые отапливают помещение более 140 м.кв. На данный момент печи прошли все необходимые проверки и процедуры и соответствуют всем нормам. Если бы данные требования не были бы соблюдены, то при приемке дома ни авторский надзор, ни технический данный дом бы не пропустил, - заявил замакима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Если у жильцов есть претензии, чиновники советуют обращаться к подрядчикам. Мол строители по гарантии должны устранить проблему. Люди последовали совету властей. Но в стройкомпании, по их словам, также заявили, что печи используются неправильно. Куда еще обращаться горожане не знают. Они боятся, что в один день могут сгореть или, отравится угарным газом.

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