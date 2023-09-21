В Актобе жителей новостроек пугают огромные крысы

Грызуны поселились на мусорной площадке прямо в нескольких шагах от новостроек в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Горожане рассказали КТК, что новые соседи "не боятся людей и вольготно разгуливают по помойке".

"Наши контейнеры установили вдоль дороги, а не во дворе. И все, кто проходит или проезжает мимо, а еще жители других домов несут мусор к нам. Поэтому баки постоянно переполнены и вокруг все в грязи. От этого и набежали сюда крысы. Детям страшно ходить". Нагмитулла Ибраев

Кадры об этом сняли сами жители многоэтажки. По их словам, ночью мусорная площадка кишит грызунами. И если людям от этой картины жутко, сами крысы чувствуют себя вполне комфортно и никак не реагируют на горожан. После того как актюбинцы попросили помощи и разместили запись в соцсетях, на месте побывала комиссия из акимата. Оказывается, застройщик действительно установил контейнеры для мусора в неположенном месте. Сейчас баки перенесли во двор. А на месте, где развелись грызуны, провели санобработку.

"Мы в курсе ситуации, которая происходит в районе Батыс-2. Рекомендовали застройщику перенести мусорные контейнеры. Он выполнил это. И дезинфекционные работы проводятся за счет КСК. Сейчас крыс уже нет. И никакой опасности тоже". Руководитель аппарата акима района "Астана" г. Актобе Нуржан Дуйсенбин

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