У олимпийского призера угнали табун лошадей в Жамбылской области

Мужчина угнал табун лошадей у своего прославленного земляка-чемпиона.

Казахстанский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, чемпион Азии, чемпион и призер международных турниров Акжурек Танатаров обратился в полицию с заявлением о краже неизвестными лицами 26 лошадей с пастбища Турар Рыскуловского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье УК РК "Скотокрадство".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Турар Рыскуловского района был задержан 31-летний житель села Жарлысу, ранее дважды судимый за скотокрадство, — сообщили в полиции.

Лошадей вернули хозяину.

Акжурек Танатаров записал видеообращение, в котором поблагодарил полицейских Жамбылской области за оперативное раскрытие кражи его лошадей.

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