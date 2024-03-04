Скачущий табун из 12 снежных лошадей появился в Якутии

В Якутии появился 55-метровый снежный табун лошадей. Высота снежного табуна из 12 лошадей составляет три с половиной метра. Его создал местный скульптор Архип Скрябин, сообщает Zakon.kz.

Над гигантским снежным изваянием в селе Майя Мегино-Кангаласского района местный умелец Архип Скрябин трудился четыре дня. Его снежные лошади словно застыли во времени. Этим событием местные жители поспешили поделиться в социальных сетях.

Скульптурами изо льда он начал заниматься 20 лет назад, чуть позже освоил и снег. За свое хобби в случае победы на международных конкурсах он получает хороший доход. Однако именно это произведение искусства появилось на безвозмездной основе.

"Сделал бесплатно – в подарок жителям", – поделился Архип Скрябин.

Многодетный отец Скрябин говорит, что давно мечтал сделать снежный табун в подарок родному селу, и вот случай представился в недавно открытом новом парке. Это место теперь местные жители называют "Диснейлендом".

На прошлой неделе в Восточно-Казахстанской области прошел конкурс рисунков на снегу и ледовой поверхности среди школьников области.