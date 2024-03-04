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Скачущий табун из 12 снежных лошадей появился в Якутии

Снежные фигуры, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 05:54 Фото: скриншот видео
В Якутии появился 55-метровый снежный табун лошадей. Высота снежного табуна из 12 лошадей составляет три с половиной метра. Его создал местный скульптор Архип Скрябин, сообщает Zakon.kz.

Над гигантским снежным изваянием в селе Майя Мегино-Кангаласского района местный умелец Архип Скрябин трудился четыре дня. Его снежные лошади словно застыли во времени. Этим событием местные жители поспешили поделиться в социальных сетях.

Скульптурами изо льда он начал заниматься 20 лет назад, чуть позже освоил и снег. За свое хобби в случае победы на международных конкурсах он получает хороший доход. Однако именно это произведение искусства появилось на безвозмездной основе.

"Сделал бесплатно – в подарок жителям", – поделился Архип Скрябин.

Многодетный отец Скрябин говорит, что давно мечтал сделать снежный табун в подарок родному селу, и вот случай представился в недавно открытом новом парке. Это место теперь местные жители называют "Диснейлендом".

На прошлой неделе в Восточно-Казахстанской области прошел конкурс рисунков на снегу и ледовой поверхности среди школьников области.

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Алия Абди
Якутия
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