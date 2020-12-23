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Космонавт показал фото первого за 800 лет слияния Юпитера и Сатурна с борта МКС

Визуально казалось, что планеты очень сильно сблизились.

Фото : life.ru23 декабря 2020, 08:46

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал фотографии соединения в небе планет Юпитер и Сатурн с борта Международной космической станции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Их разделяли всего шесть угловых минут (для примера — это 1/5 часть диска Луны), и невооружённым глазом они были видны как яркая двойная звезда, — написал космонавт в "Твиттере".

Явление, которое произошло 21 декабря, случилось впервые за 794 года. Визуально планеты сильно сблизились, однако на самом деле их по-прежнему разделяли сотни миллионов километров.


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