Космонавт показал фото первого за 800 лет слияния Юпитера и Сатурна с борта МКС

Визуально казалось, что планеты очень сильно сблизились.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал фотографии соединения в небе планет Юпитер и Сатурн с борта Международной космической станции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Их разделяли всего шесть угловых минут (для примера — это 1/5 часть диска Луны), и невооружённым глазом они были видны как яркая двойная звезда, — написал космонавт в "Твиттере".

21 декабря состоялось интересное астрономическое событие — #Юпитер и #Сатурн «соединились» на небосводе впервые за 794 года! Вчера вечером их разделяли всего 6 угловых минут (для примера — это 1/5 часть диска Луны) и невооруженным глазом они были видны, как яркая двойная звезда. pic.twitter.com/omXxKJ8RgT — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 22, 2020

Явление, которое произошло 21 декабря, случилось впервые за 794 года. Визуально планеты сильно сблизились, однако на самом деле их по-прежнему разделяли сотни миллионов километров.

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