Зловоние и тараканы. Столичный Плюшкин не давал покоя соседям 

Несколько грузовых машин мусора вывезли из квартиры мужчины.

Несколько грузовых автомашин мусора вывезли с трехкомнатной квартиры жителя Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В общедомовой чат к участковому инспектору Управления полиции района "Байконыр" капитану полиции Даулетбеку Танирбергенову обратились жители дома, которые пожаловались на неприятный запах, тараканов и мышей.

А все потому, что сосед уже на протяжении нескольких лет превращает свою трехкомнатную квартиру в свалку.

Сначала, как говорят жильцы, он просто оставлял вещи, которые ему казались необходимыми, затем начал таскать с улицы и мусорных баков весь хлам в квартиру. Соседи вынуждены были обратиться в полицию, так как двери он никому не открывал. Зловоние, тараканы и другая живность не давали покоя жильцам.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 53-летний мужчина проживает один.

При содействии участкового инспектора полиции была организована очистка его квартиры. Уборка продолжалась на протяжении двух дней. В результате из его жилища было вывезено несколько грузовых автомашин мусора. Жильцы дома выразили благодарность участковому инспектору за оказанную помощь, - сообщили в пресс-службе ДП г.Нур-Султана.

Вместе с тем, участковый инспектор помог мужчине восстановить удостоверение личности и документы для получения социальных пособий.

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