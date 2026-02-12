#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Не давал покоя бывшей жене: алматинца осудили за сталкинг

коллаж о приговоре за сталкинг в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 13:23 Фото: ДП Алматы/сгенерировано с помощью ИИ
В Алматы вынесли один из первых судебных приговоров по статье "Сталкинг", введенной в Уголовный кодекс для защиты людей от навязчивого преследования и психологического давления, сообщает Zakon.kz.

В суде установили, что мужчина после прекращения семейных отношений на систематической основе преследовал бывшую жену: отслеживал ее передвижения, вмешивался в частную жизнь, навязывал общение, отправлял сообщения с угрозами, создавал конфликтные ситуации на ее работе и в общественных местах.

"Несмотря на ранее вынесенное защитное предписание и привлечение к административной ответственности за его нарушение, противоправное поведение продолжилось. В результате потерпевшая находилась в состоянии постоянного страха, была вынуждена неоднократно менять место жительства и работы, а также регулярно обращаться за государственной защитой. По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 115-1 УК, и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ, а также взыскал обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим", – рассказали 12 февраля в полиции Алматы.

В Петропавловске мужчина более полутора лет добивался внимания женщины и тоже пошел под суд за сталкинг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
43 тысячи тенге довели астанчанина до судимости
09:36, 28 января 2026
43 тысячи тенге довели астанчанина до судимости
Сталкинг в Казахстане стал преступлением – разъяснение Генпрокуратуры
10:11, 20 августа 2025
Сталкинг в Казахстане стал преступлением – разъяснение Генпрокуратуры
В Петропавловске сталкеру суд запретил пить алкоголь и назначил 100 часов общественных работ
19:14, 29 января 2026
В Петропавловске сталкеру суд запретил пить алкоголь и назначил 100 часов общественных работ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Украинский скелетонист дисквалифицирован с Олимпийских игр в Италии
14:14, Сегодня
Украинский скелетонист дисквалифицирован с Олимпийских игр в Италии
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
13:56, Сегодня
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
Стало известно, когда Абат Аймбетов сможет дебютировать за "Петролул"
13:39, Сегодня
Стало известно, когда Абат Аймбетов сможет дебютировать за "Петролул"
Ризабек Айтмухан ответил хейтерам
13:24, Сегодня
Ризабек Айтмухан ответил хейтерам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: