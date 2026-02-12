Не давал покоя бывшей жене: алматинца осудили за сталкинг

В Алматы вынесли один из первых судебных приговоров по статье "Сталкинг", введенной в Уголовный кодекс для защиты людей от навязчивого преследования и психологического давления, сообщает Zakon.kz.

В суде установили, что мужчина после прекращения семейных отношений на систематической основе преследовал бывшую жену: отслеживал ее передвижения, вмешивался в частную жизнь, навязывал общение, отправлял сообщения с угрозами, создавал конфликтные ситуации на ее работе и в общественных местах.

"Несмотря на ранее вынесенное защитное предписание и привлечение к административной ответственности за его нарушение, противоправное поведение продолжилось. В результате потерпевшая находилась в состоянии постоянного страха, была вынуждена неоднократно менять место жительства и работы, а также регулярно обращаться за государственной защитой. По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 115-1 УК, и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ, а также взыскал обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим", – рассказали 12 февраля в полиции Алматы.

В Петропавловске мужчина более полутора лет добивался внимания женщины и тоже пошел под суд за сталкинг.