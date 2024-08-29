В Казахстане изменили правила использования пенсионных выплат на лечение

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения и дополнения в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявитель или его законный представитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, доступных для изъятия единовременной пенсионной выплаты.

Заявитель или его законный представитель с помощью ЭЦП авторизуется на сайте ЕНПФ и открывает свой личный кабинет, в котором заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату на лечение, которое удостоверяет своей ЭЦП.

Указывается, что при использовании получателем единовременных пенсионных выплат супруга(-и) или близких родственников стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак или родственные отношения.

Также допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.

Получатель или его законный представитель после поступления средств на специальный счет для оказания медицинской помощи выбирает медицинскую организацию, включая зарубежную, и обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления с заявлением о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) и прилагает копию документа, удостоверяющего личность получателя и заключение профильного специалиста.

Для получения стоматологических услуг заявитель прилагает следующие документы:





Фото: скриншот документа

При оказании стоматологической помощи в состав ВКК входит врач-стоматолог, который до заседания ВКК изучает предоставленный план лечения, рентген-снимки до и после лечения, лицензию на медицинскую деятельность стоматологической организации и готовит заключение для ВКК.



ВКК изучает предоставленные медицинские документы, заключение врача стоматолога и выдает заключение ВКК по форме 026/у.

Врач-стоматолог, входящий в состав ВКК, подписывает заключение ВКК, являясь сопредседателем комиссии.

Ответственное лицо медицинской организации выдает заявителю или его законному представителю заключение ВКК и вносит его в медицинскую информационную систему по форме 026/у в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания ВКК для предоставления уполномоченному оператору.



После получения заключения ВКК заявитель или его законный представитель заключает с выбранной медицинской организацией, включая зарубежную, договор об оказании медицинских услуг, с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения ВКК в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

Затем ЕНПФ при соответствии предоставленных документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

При оказании стоматологических услуг после получения заключения ВКК до начала лечения в стоматологической клинике уполномоченным оператором оплачивается аванс в размере 70% от стоимости лечения. Оставшиеся 30% оплачиваются после окончания лечения.

Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения, являются:

заключение ВКК согласно форме 026/у;

договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, или договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.

При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты с указанием реквизитов (счет на оплату) или договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем или его законным представителем (с приложением нотариально заверенного перевода документов составленных на иностранном языке).

В договоре об оказании медицинских услуг, заключенном между медицинской организацией и получателем или его законным представителем, указываются вид медицинских услуг, фамилия, имя, отчество, дата рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения ВКК.

При соответствии представленных документов целям использования получатель или его законный представитель представляет в ЕНПФ подписанные заявления на конвертацию единовременных пенсионных выплат, в случае получения лечения за рубежом – международный перевод единовременных пенсионных выплат. Комиссия банков корреспондентов за международный перевод не удерживается.

Уполномоченный оператор проверяет заявления на конвертацию и международный перевод в течение трех рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

Как отмечается, при непредоставлении получателем или его законным представителем документов, подтверждающих целевое использование единовременных пенсионных выплат, средства подлежат возврату в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней с даты поступления на специальный счет.

При возврате единовременных пенсионных выплат, ранее перечисленных ЕНПФ в тенге на специальный текущий счет получателя, при получении лечения за рубежом в иностранной валюте, уполномоченный оператор осуществляет возврат в ЕНПФ неиспользованной либо остатка суммы неиспользованной единовременной пенсионной выплаты в тенге с учетом курсовой разницы.

В правила также добавлен пункт о том, что при оказании стоматологических услуг ответственное лицо медицинской организации выдает заявителю или его законному представителю заключение ВКК до и после лечения в электронном или бумажном виде и вносит их в медицинскую информационную систему по форме 026/у в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания ВКК для предоставления уполномоченному оператору.

Пациент или медицинская организация, оказывающая стоматологические услуги, направляет заключения ВКК до и после получение лечения и договор в электронной форме уполномоченному оператору, после чего будет произведена оплата единовременных пенсионных выплат в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя.

Как поясняется, изменения вносятся в правила с целью выработки мер прозрачности предоставления дорогостоящих стоматологических услуг (протезирование зубов и имплантация), оказываемых за счет единовременных пенсионных выплат и возможности улучшения здоровья населения и обеспечение доступности к отдельным видам дорогостоящих медицинских услуг не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 сентября.

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