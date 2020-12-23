Вез из клиники. Водитель объяснил свое жестокое обращение с собакой

Автомашина водворена на штрафстоянку. Собака передана владельцу.

72-летнего жителя Экибастуза, протащившего собаку по трассе на поводке, накажут, передает zakon.kz.

По факту жестокого обращения с животным в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 316 УК Республики Казахстан. Автомашина водворена на штрафстоянку. Собака передана владельцу, - сообщили в полиции.

23 декабря в социальной сети Instagram было опубликовано видео, где водитель, передвигаясь на автомашине в городе Экибастузе, необычным способом "выгуливал" собаку.

В результате розыскных мероприятий, полицейскими установлен водитель, им оказался 72-летний житель города Экибастуза. Со слов мужчины, в этот день он возил свою собаку породы "алабай" в ветлечебницу. Возвращаясь, в силу своего пожилого возраста, не смог посадить свою собаку в салон автомашины, - рассказали в ДП.

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