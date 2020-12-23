Вез из клиники. Водитель объяснил свое жестокое обращение с собакой
Автомашина водворена на штрафстоянку. Собака передана владельцу.
Фото : кадр из видео23 декабря 2020, 15:38
72-летнего жителя Экибастуза, протащившего собаку по трассе на поводке, накажут, передает zakon.kz.
По факту жестокого обращения с животным в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 316 УК Республики Казахстан. Автомашина водворена на штрафстоянку. Собака передана владельцу, - сообщили в полиции.
23 декабря в социальной сети Instagram было опубликовано видео, где водитель, передвигаясь на автомашине в городе Экибастузе, необычным способом "выгуливал" собаку.
В результате розыскных мероприятий, полицейскими установлен водитель, им оказался 72-летний житель города Экибастуза. Со слов мужчины, в этот день он возил свою собаку породы "алабай" в ветлечебницу. Возвращаясь, в силу своего пожилого возраста, не смог посадить свою собаку в салон автомашины, - рассказали в ДП.
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