Памятник Абаю Кунанбаеву открыли в Павлодаре

Высота фигуры Абая составляет 5,25 метра.

В год 175-летия великого казахского поэта, композитора, просветителя и философа памятники ему открывают в казахстанских городах, где не было монументов Абаю. В Павлодаре памятник установили на центральной площади города.

Высота фигуры Абая, выполненной из художественной бронзы, составляет 5,25 метра. Постамент из гранита – 5 метров. На постаменте высечена надпись – цитата Абая Кунанбаева:"Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп...". Автором памятника стал член Союза художников Казахстана, скульптор Аскар Нартов. Его эскизный проект выбрали в министерстве культуры и спорта РК члены комиссии по установлению новых сооружений монументального искусства в Казахстане.

Этот памятник великому Абаю как вечное напоминание о незыблемых духовных ценностях, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на церемонии открытия. - "Найди себя во глубине сердечной. И найденный — не замути родник", - писал Абай. В основе каждого его произведения лежит идея образа достойного и просвещенного человека. Наследие Абая вечно. На нем выросли и еще вырастут многие поколения.

Вместе с главой региона памятник Абаю открыли абаевед, исследователь истории казахской философии Гарифолла Есим, оперный певец, заслуженный артист Казахстана Шахимардан Абилов и председатель областного совета ветеранов Рымтай Шокеев. В торжественной церемонии приняли участие видные павлодарские деятели искусства, культуры, литературы и журналистики. Гости возложили цветы к новому монументу, выразив уверенность, что он станет одной из главных достопримечательностей города.

После открытия памятника Абылкаир Скаков встретился с творческой молодежью в областной библиотеке. Это молодые люди, реализующие себя в литературе, музыке, журналистике, художественном и театральном искусстве.

Абай - главный друг молодежи, потому что он вечно молод, - обратился к представителям молодого поколения Гарифолла Есим. - Я называю людей 40-50 лет "қола", что в переводе с казахского значит "бронза". Те, кому 30-40 лет, - "күміс", то есть "серебро". А вот 15-25-летние молодые люди - это "золотое" поколение. Именно вы через 10 лет будете управлять страной и строить будущее последующих поколений.

Среди тех, кто был на встрече, была и ученица Шакатской сельской школы Галина Евлоева. Десятиклассница рассказала, что именно с произведений Абая лучше всего начинать изучение казахского языка, и прочитала стихотворение поэта "Жүрегім, нені сезесің?". Заслуженный артист Казахстана Шахимардан Абилов экспромтом исполнил другое популярное произведение Абая - "Көзімнің қарасы". Популярную песню дружно подхватил весь зал.

После гости побывали в гимназии для одаренных детей №10. Школа уже 80 лет носит имя Абая. В этом году в учебном заведении построили новый корпус и провели капитальный ремонт, оформив и оснастив помещения по программе "Заманауи мектеп".

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