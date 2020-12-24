Сотрудников ДЧС могут включить в мониторинговые группы, чтобы взламывать двери кафе
Об этом сказал главный санврач Алматы.
Фото : alfa.kz24 декабря 2020, 13:31
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос про казахстанцев, которые незаконно проводят банкет в ресторане, и закрываются изнутри. Он сообщил, что в члены мониторинговой группы хотят включить сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям, поскольку у них есть приспособления для вскрытия дверей, передает zakon.kz.
Бекшина спросили, что будет предпринимать мониторинговая группа в случаях, когда алматинцы, которые проводят банкет в ресторане во время карантина, закрываются изнутри.
Действительно, вопрос который вы поднимаете, о том что очень сложно попасть на объекты, которые принимают меры для того, чтобы не допустить мониторинговые группы, мы этот вопрос рассматривали. Сейчас рассматривается вопрос, что на сегодня в мониторинговые группы, наверное, включим работников ДЧС, у которых есть спецприспособления, которые позволят открывать двери и заходить внутрь помещения, где нарушается ограничительный режим, - ответил главный санврач.
Ранее в Казахстане были случаи, когда мониторинговую группу не впускали в ресторан, где нарушается карантинный режим.
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