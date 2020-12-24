Двое покупателей Magnum в молле Апорт получили ключи от автомобилей

Молл Апорт делает все необходимое для комфортного и приятного шопинга и отдыха.

24 декабря в крупнейшем молле страны Апорт, где расположен один из самых больших магазинов сети Magnum, состоялось вручение ключей от новеньких автомобилей победителям акции "Magnum Новый Год".

Акция "Magnum Новый Год" стартовала в конце ноября во всех регионах Казахстана, где представлена торговая сеть, и продлится до 10 января 2021 года. Среди своих покупателей Magnum разыгрывает 12 автомобилей – 9 Kia Rio и по одному Toyota Camry 70, BMW X4 и Инфинити QX.

Уже нашли своих обладателей 5 автомобилей Kia Rio, двое из победителей – алматинки Эльвира Валиева и Бибихан Балтабаева – получили свои ценные призы 24 декабря в молле Апорт. Ранее свои Kia Rio выиграли три покупателя из Тараза, Алматы и Нур-Султана.

Участникам акции могут стать все желающие. Для участия в акции от Magnum достаточно совершать покупки на сумму от 5000 тенге и больше, предъявить на кассе свою зарегистрированную бонусную карту Magnum Club, и Вы автоматически становитесь претендентом на один из автомобилей. Своих владельцев ожидают еще 7 автомобилей – 4 Kia Rio и Toyota Camry 70, BMW X4 и Инфинити QX!

Более подробная информация об акции на сайте.

Молл Апорт делает все необходимое для комфортного и приятного шопинга и отдыха. Сегодня добраться до молла "Апорт" из центра города становится еще проще, и связано это с открытием части новой развязки в западном направлении проспекта Райымбек и удобными подъездами и выездами. Из самого центра города в Aport Mall можно попасть не более чем за 20 минут.

Продолжая тему транспортной доступности, стоит отметить, что совсем недавно на парковке молла появились специально оборудованные места "Яндекс такси", а также молл стал партнёром сервиса аренды автомобилей Anytime.

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