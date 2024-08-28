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В Алматинской области "заминировали" ТРЦ "Молл Апорт"

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 19:59 Фото: Zakon.kz
Неизвестные 28 августа сообщили о взрывном устройстве, которое якобы было заложено в торгово-развлекательном центре "Молл Апорт" в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, в 15:45 на электронную почту областного ДЧС поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве. 

"Незамедлительно эвакуированы более 3500 человек, находившихся в здании. На место происшествия выехали саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Осмотр окончен в 19:20, информация не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание анонима", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Девятилетний ребенок ради веселья "заминировал" школу в Костанае. 

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