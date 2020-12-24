Сложно подобрать слова - Аймагамбетов о выгнанной на мороз девочке

Сейчас данным случаем занимаются соответствующие органы.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал поступок матери, которая избила своего сына, а дочь выгнала на улицу в мороз, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы МОН, как только стало известно об этом случае, туда сразу же выехали органы опеки. Сейчас проводится соответствующая работа.

Сложно подобрать слова, когда девочка сидит на улице практически без одежды зимой. На самом деле я не понимаю такое. Кто-то надышаться не может на своих детей, кто-то мечтает о том, чтобы у него появились дети, а где-то случаются, к сожалению, вот такие чудовищные случаи. Государство в таких случаях должно реагировать быстро. Органы опеки как только это стало известным, выехали и сейчас проводят соответствующую работу. Нам пока рано о чем-то говорить, надо выяснить и убедиться в том, какая была обстановка. В рамках закона будут приняты самые строгие меры, - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

23 декабря в полицию обратилась неравнодушная женщина, которая сообщила о том, что ее соседка избила своего 6-летнего сына, а 8-летнюю девочку выгнала на улицу.

Сотрудникам полиции женщина объяснила, что таким методом хотела наказать детей, которые без разрешения взяли прищепки у соседки поиграть.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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