Горячие новости
Читайте также

Полицейский убил безоружного темнокожего мужчину в США

В одной руке мужчина держал телефон, вторую руку видно не было.

Фото : CNN25 декабря 2020, 08:27

Сотрудник полиции города Колумбус в штате Огайо США застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В американском штате Огайо расследуют очередную историю с убийством полицейским безоружного афроамериканца. В ночь на вторник патрульный Адам Кой прибыл по вызову в один из жилых районов. Владелец частного дома жаловался на шум от двигателя автомобиля, доносившийся от дома соседей.

Прибывший на место полицейский увидел в открытом гараже темнокожего мужчину. Он выходил из-за машины. В одной руке мужчина держал телефон, вторую руку видно не было. Полицейский открыл огонь на поражение. Причины, по которым полицейский открыл огонь, в местном департаменте не уточнили. Патрульный Адам Кой и его напарник включили звук на нательных камерах только после того, как расстреляли человека.

От полученного ранения мужчина скончался. По данным CNN, погибшего звали Андре Морис Хилл.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты