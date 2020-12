Полицейский убил безоружного темнокожего мужчину в США

Сотрудник полиции города Колумбус в штате Огайо США застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В американском штате Огайо расследуют очередную историю с убийством полицейским безоружного афроамериканца. В ночь на вторник патрульный Адам Кой прибыл по вызову в один из жилых районов. Владелец частного дома жаловался на шум от двигателя автомобиля, доносившийся от дома соседей.

Прибывший на место полицейский увидел в открытом гараже темнокожего мужчину. Он выходил из-за машины. В одной руке мужчина держал телефон, вторую руку видно не было. Полицейский открыл огонь на поражение. Причины, по которым полицейский открыл огонь, в местном департаменте не уточнили. Патрульный Адам Кой и его напарник включили звук на нательных камерах только после того, как расстреляли человека.

От полученного ранения мужчина скончался. По данным CNN, погибшего звали Андре Морис Хилл.

WARNING - GRAPHIC CONTENT: Recently released bodycam video shows the moments after a police officer in Columbus, Ohio, fatally shot an unarmed Black man identified as 47-year-old Andre Maurice Hill https://t.co/JnkDvhuOyO pic.twitter.com/ykG1dBT66K