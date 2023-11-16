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На остановке в Алматы мужчина выкручивал руки ребенку

На остановке в Алматы мужчина выкручивал руки ребенку Фото: pixabay
Очевидец снял видео жестокого обращения с ребенком. На кадрах видно, как мужчина выворачивает руки мальчику на глазах у прохожих, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что никто из посторонних не вмешался в происходящее, а просто являлся наблюдателем.

В полиции города 16 ноября 2023 года прокомментировали ролик, опубликованный в соцсетях.

"Департамент полиции Алматы сообщает, что по данному факту Управлением полиции Наурызбайского района проводится проверка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что все обстоятельства устанавливаются.

Днем ранее, 15 ноября 2023 года, в Кызылорде няню обвинили в избиении малыша. Она давила пальцами глазницы, швыряла, била его об пол. В полиции отреагировали следующим образом: идут необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи. Назначены судебные экспертизы.

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