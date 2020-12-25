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Археологи реконструировали облик женщины, жившей 3700 лет назад

Девушка, умершая в возрасте 20-25 лет, чертами лица похожа на современных женщин.

Фото : N+125 декабря 2020, 08:58

Археолог и художник реконструировали внешний вид девушки из Эль Парайсо — храмового комплекса в центральном Перу эпохи докерамики, сообщает zakon.kz со ссылкой на N+1.

Девушка, умершая в возрасте 20-25 лет, чертами лица она похожа на современных женщин, говорится в сообщении Latin American Herald Tribune.

В 2016 году перуанские археологи обнаружили возле храма могилу женщины возрастом примерно 3700 лет. Предметы роскоши и место захоронения говорят о том, что она могла быть храмовой жрицей. Анализ зубного камня показал, что питалась она морепродуктами, кукурузой, фасолью и местным растением юкка. Женщина умерла в возрасте 20-25 лет, предположительно, от тупой травмы головы.

Облик этой женщины и восстановила археолог, глава раскопок в Эль Парайсо Даяна Карбонель (Dayanna Carbonel) в сотрудничестве с художником Тео Угарте (Teo Ugarte). Сначала археолог сделала антропометрический анализ костей черепа, чтобы определить размеры и форму лица. Потом по этим расчетам художник сделал слепок мышц. Работа длилась две недели.

Эль Парайсо (El Paraiso) — один из шести комплексов археологических памятников на берегу Тихого океана, возле устья реки Чильон. Он относится к эпохе андской докерамики (3500–1800 лет до нашей эры) — древнейшего периода в истории освоения человеком Южной Америки. Площадь Эль Парайсо — 58 гектаров, что делает его одним из крупнейших поселений той эпохи.


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