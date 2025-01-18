Ученые восстановили облик "человека-дракона", жившего 150 тысяч лет назад
Джон Гурче оценил черты лица древнего гоминида на основе соотношения размеров глаз и глазниц, а также измерил аспекты структуры костей черепа, чтобы определить форму и размер носа. Затем Гурче наложил мышцы и кожу на лицо, следуя отметкам на черепе, и таким образом представил облик "человека-дракона".
Ученые рассматривают "человека-дракона" как боковую ветвь развития разумных приматов, существовавшую наряду с Homo sapiens, неандертальцами и денисовцами.
Череп "человека-дракона" в 1933 году обнаружил китайский рабочий в Харбине. Хотя по размеру он похож на череп современного человека, у него более широкие скулы и выступающие надбровные дуги. Китаец спрятал окаменелость в колодце, где она пролежала до XXI века, пока череп вновь не всплыл в 2018 году.
Сегодня эта окаменелость известна как харбинский череп.
Ранее археологи обнаружили систему загадочных туннелей под древним городом.