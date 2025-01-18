Ученые восстановили облик "человека-дракона", жившего 150 тысяч лет назад

Палеохудожник Джон Гурче использовал пластиковую копию окаменелого черепа архаичного вида человека из рода Люди – Homo longi (известного как "человек-дракон"), чтобы воссоздать облик гоминида, который умер 150 тыс. лет назад, сообщает Zakon.kz.

Джон Гурче оценил черты лица древнего гоминида на основе соотношения размеров глаз и глазниц, а также измерил аспекты структуры костей черепа, чтобы определить форму и размер носа. Затем Гурче наложил мышцы и кожу на лицо, следуя отметкам на черепе, и таким образом представил облик "человека-дракона".

Фото: National Geographic

Ученые рассматривают "человека-дракона" как боковую ветвь развития разумных приматов, существовавшую наряду с Homo sapiens, неандертальцами и денисовцами.

Череп "человека-дракона" в 1933 году обнаружил китайский рабочий в Харбине. Хотя по размеру он похож на череп современного человека, у него более широкие скулы и выступающие надбровные дуги. Китаец спрятал окаменелость в колодце, где она пролежала до XXI века, пока череп вновь не всплыл в 2018 году.

Сегодня эта окаменелость известна как харбинский череп.

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