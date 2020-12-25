Родители других курсантов подтвердили поборы в Академии МВД

Об этом рассказали родители курсантов, учившихся в других академиях МВД.

После того как Бекзат Имангалиева, мама 19-летнего курсанта Саламата Утегенова, найденного повешенным в алматинской академии МВД, рассказала о том, что происходило до гибели ее сына, к ней начали обращаться родители курсантов других академий МВД. Как утверждает Бекзат, родители рассказывают о таких же поборах и оказываемом давлении в их учебных заведениях, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

После публикации статьи о моем сыне мне в What’sApp написали еще два родителя курсантов из академий МВД. Они не сказали, в какой из академий обучаются их дети, но один из написавших рассказал, что "его сын покинул академию МВД из-за оказываемого давления". Второй написавший сообщил, что в академии, где учится его ребенок, также были факты сбора средств с курсантов, — рассказала Бекзат Имангалиева.

К сожалению, родители, написавшие Бекзат Имангалиевой, пожелали остаться анонимными и не согласились на разговор с журналистами.

13 декабря 19-летнего Саламата Утегенова, курсанта алматинской академии МВД, нашли повешенным в подсобном помещении столовой. Родственники погибшего рассказали полную историю обучения парня в алматинской академии МВД, заявив о постоянных денежных поборах в стенах учреждения. Перед смертью Саламат просил у старшего брата крупную сумму денег.

На следующий день после публикации статьи от занимаемой должности был освобожден начальник алматинской академии МВД Омербай Смаилов. Вместе с ним от занимаемых должностей были освобождены еще 6 сотрудников, а в учебное заведение с проверкой были направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности министерства. Аналогичные проверки с начала следующего года пообещали провести во всех учебных заведениях МВД.

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