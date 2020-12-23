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Начальник Алматинской академии МВД освобожден от должности

По результатам проверки в МВД состоялась дисциплинарная комиссия.

Фото : aacademymvd.kz23 декабря 2020, 12:39

В связи с гибелью Саламата Утегенова, курсанта Алматинской Академии МВД им. Макана Есбулатова, Департаментом полиции города Алматы проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", в ходе которого будут проверены все доводы, изложенные родственниками погибшего, сообщает zakon.kz.

В учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности Министерства внутренних дел.

По результатам проверки в МВД состоялась дисциплинарная комиссия.

Приказом Министра внутренних дел от занимаемых должностей за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник Академии Смаилов О.Х. Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников Академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей, - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического климата, финансово-хозяйственной деятельности Академии. В учебное заведение направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности Министерства.

Как отметили в ведомстве, аналогичные проверки, по поручению министра Ерлана Тургумбаева, будут проведены в 1 квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД.


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