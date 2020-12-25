Киркоров собрался жениться на матери своих детей

Имена и внешность суррогатных матерей своих детей Киркоров держит в секрете

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров решил закончить холостяцкий период в своей жизни, сообщает zakon.kz.

Как сообщает "Рамблер", разговоры о том, что Киркоров может покончить с одинокой жизнью, ходят в светской тусовке уже не первый месяц. Известно, что Мартин и Алла-Виктория родились с разницей всего в семь месяцев. Это означает, что их вынашивали разные суррогатные матери.

По утверждению актриса и певица Алены Кравец, Киркоров намерен уже в ближайшее время показать свою избранницу общественности.

В последние дни у нас на Рублевке активно обсуждают предстоящую свадьбу Филиппа Киркорова. Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время, — заверила певица.

Она сказала, что вообще-то считает саму себя лучше партией для поп-короля. Певица уверена, что Киркорову нужна добрая и ласковая, скромная девушка, такая, как она сама.

Разговоры о своей грядущей свадьбе Киркоров изрядно подогрел и сам. Недавно он появился в Доме моды Аники Керимовой, которая известна тем, что шьет свадебные наряды для звезд шоу-бизнеса. В платье от Керимовой весной вышла замуж Лена Ленина, а осенью она сшила свадебный наряд за 11 млн рублей для певицы Азизы.

Отметим, что имена и внешность суррогатных матерей своих детей Киркоров держит в секрете. О них до сих пор ничего не известно. Детей певца уже достаточно долгое время воспитывает близкая подруга поп-короля Наталья Ефремова.

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