Спорт

Роналду сделал предложение матери своих детей

Футболист и его невеста, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 06:40 Фото: Instagram/GeorGinaGio
Легендарный футболист Криштиану Роналду предложил руку и сердце своей давней возлюбленной и матери двоих своих детей, Джорджине Родригес, сообщает Zakon.kz.

Джорджина опубликовала в соцсетях фото роскошного кольца с крупным камнем и призналась, что согласилась выйти замуж за знаменитого футболиста.

В СМИ появились слухи о том, что пара уже успела тайно пожениться. Причиной стали снимки с недавнего торжества, где Джорджина позировала в белом платье. Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года, вместе они воспитывают пятерых детей, из которых двое – общие.

Первенец, Криштиану-младший, появился на свет в 2010 году. Спортсмен с самого начала заявил, что будет единственным опекуном сына, и отказался раскрывать личность его матери. Сейчас парень тренируется в академии клуба "Аль-Наср".

Летом 2017-го футболист стал отцом близнецов – Матео и Евы, рожденных суррогатной матерью.  Джорджина подарила Роналду дочь Алану Мартину в конце 2017 года, всего через несколько месяцев после рождения близнецов.

В апреле 2022-го семья вновь пополнилась: Джорджина родила девочку Беллу. Но вместе с радостью пришла и боль – второй малыш, мальчик по имени Энджел, умер вскоре после рождения. 

Ранее Криштиану Роналду необычно поздравил коллегу из "Аль-Насра" с юбилеем.

Аксинья Титова
