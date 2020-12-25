Будут ли работать ТРЦ в Нур-Султане на новогодние праздники

Установлен режим работы в будние дни с 10:00 до 23:00 часов, в субботние и праздничные дни с 10:00 до 20:00 часов.

Фото : inform.kz

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала о работе торговых центров в новогодние праздники, передает корреспондент zakon.kz. Для ТРЦ и ТД установлен режим работы в будние дни с 10:00 до 23:00 часов, в субботние и праздничные дни с 10:00 до 20:00 часов с запретом работы в воскресные дни, за исключением расположенных в них аптек, минимаркетов, гипермаркетов, супермаркетов, которые реализуют продукты питания и предметы первой необходимости. То есть в предстоящие праздничные дни ТРЦ, ТД будут работать, - сообщила главный санврач столицы на брифинге в акимате. 26 декабря в Нур-Султане начнут работать кинотеатры с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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