Будут ли работать ТРЦ в Нур-Султане на новогодние праздники
Установлен режим работы в будние дни с 10:00 до 23:00 часов, в субботние и праздничные дни с 10:00 до 20:00 часов.
Фото : inform.kz25 декабря 2020, 11:02
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала о работе торговых центров в новогодние праздники, передает корреспондент zakon.kz.
Для ТРЦ и ТД установлен режим работы в будние дни с 10:00 до 23:00 часов, в субботние и праздничные дни с 10:00 до 20:00 часов с запретом работы в воскресные дни, за исключением расположенных в них аптек, минимаркетов, гипермаркетов, супермаркетов, которые реализуют продукты питания и предметы первой необходимости. То есть в предстоящие праздничные дни ТРЦ, ТД будут работать, - сообщила главный санврач столицы на брифинге в акимате.
26 декабря в Нур-Султане начнут работать кинотеатры с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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